Trotz Leine Hirtenhund beißt Fußgängerin ins Gesäß

Obwohl er angeleint war, biss am Dienstagabend, 16. Februar, in Hof ein Hirtenhund eine entgegenkommende Fußgängerin während des Gassigehens ins Gesäß.

Hof. Kurz nach 18 Uhr führte ein 54-Jähriger seinen Kangal in der Kulmbacher Straße an der Leine aus. Als sich zwei entgegenkommende Frauen auf dessen Höhe befanden, schnappte der Hund zunächst spielerisch nach dem linken Unterarm der einen Frau. Diese erschrak und sprang auf die Straße. Der Hund sprang ihr hinterher und biss ihr ins Gesäß.

Letztlich gelang es dem Hundehalter, den großen Hund unter Kontrolle zu bringen und von der Frau wegzuziehen. Sie erlitt eine oberflächliche Bisswunde und ein großflächiges Hämatom. Ihre Winterjacke und das gerade noch rechtzeitige Zurückziehen des Hundes verhinderten dabei schlimmere Verletzungen. Dennoch musste sie durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Den Besitzer erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Darüber hinaus wurde das Ordnungsamt der Stadt Hof bereits von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt, um über Maßnahmen gegen den Hundehalter entscheiden zu können. Der Hund und dessen Halter sind dem Leiter der Diensthundeführergruppe der Polizei bekannt. Er schätzt das große Tier im Umgang mit Menschen allerdings als eher unproblematisch und umgänglich ein.

Der Vorfall steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Zwischenfall am Neujahrstag am Untreusee, bei dem zwei Hirtenhunde derselben Rasse einen Dackel töteten und einen Zweiten schwer verletzten.