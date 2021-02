Viele Erfolge Jahresergebnisse 2020 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Nürnberg

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Nürnberg ist auch 2020 erfolgreich gegen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Sozialleistungsbetrug vorgegangen. Trotz erschwerter Bedingungen während der Corona-Pandemie kontrollierte der Zoll 739 Arbeitgeber und deckte dabei im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen Schäden in Höhe von fast 10,6 Millionen Euro auf.

Nürnberg. In der Folge wurden 1.725 Straf- sowie 888 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die zu prüfenden Branchen wurden schnell und erfolgreich an die besonderen Rahmenbedingungen in der Corona-Pandemie angepasst. So wurde beispielsweise ein besonderes Augenmerk auf die Fleischwirtschaft und Paketdienstleistungen gelegt, nicht zuletzt im Rahmen von bundesweiten Schwerpunktprüfungen.

„Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung schaden unseren Sozialsystemen und somit letztlich uns allen. Durch unsere Arbeit bekämpfen wir wirkungsvoll Missstände und sorgen für Fairness und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt – auch in Pandemiezeiten“, so Ralf Stolze, Leiter des Hauptzollamts Nürnberg.