Die Polizei bittet um Hinweise Unbekannter klaut Bargeld aus einer Arztpraxis in Burglengenfeld

Am Dienstag, 16. Februar, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 11.15 bis 11.45 Uhr Bargeld aus einer Gemeinschaftspraxis in der Regensburger Straße.