Unfall in Schwandorf Lkw-Fahrer fährt Ampel um

Foto: 123rf.com

Ein 58-Jähriger aus Weiden befuhr am Dienstag, 16. Februar, gegen 20.45 Uhr, mit einem Sattelzug die Regensburger Straße in Schwandorf stadteinwärts und wollte nach links in die Libourne-Allee einbiegen. Er nahm die Kurve jedoch zu eng und touchierte eine Verkehrsinsel.