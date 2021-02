Unfall in Wunsiedel Autofahrer übersieht Fußgängerin

Am Dienstag, 16. Februar, gegen 18.15 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Wunsiedler auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Karl-Sand-Straße und wollte hier sein Auto abstellen. Hierzu bog er beim vorletzten Parkplatz vor den Einkaufswagen langsam nach links ab, bis er plötzlich ein Geräusch hörte und deshalb stehen blieb.

Wunsiedel. Als er ausstieg, lag eine Frau schräg links neben seinem Pkw, deren Fuß sich noch unter dem linken Vorderrad seines Fahrzeugs befand. Der 39-Jährige musste zurücksetzen, um die 41-jährige Tröstauerin aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Der Wunsiedler konnte sich den Unfall nur so erklären, dass seine Sicht auf die Fußgängerin durch den A-Holm verdeckt war und er sie deshalb nicht wahrnahm, als sie sich, nachdem sie ihren Einkaufswagen zurückgebracht hatte, wieder auf dem Weg zu ihrem Auto befand. Die Tröstauerin wurde mit dem BRK zur Behandlung ihrer Fußverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw des Wunsiedlers entstand kein Schaden.