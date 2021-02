Die Kripo ermittelt Sieben Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Foto: 123rf.com

Sieben Personen erlitten am frühen Dienstagmorgen, 16. Februar, beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Trogen Rauchgasvergiftungen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei Hof nahm vor Ort die Ermittlungen auf.