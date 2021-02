Weiterfahrt unterbunden Bei Verkehrskontrolle massive Überladung festgestellt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montag, 15. Februar, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein polnischer Pkw-Transporter die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Hochfranken. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Schwandorf stellten die Beamten der Autobahnpolizeistation Schwandorf schon augenscheinlich eine Überladung des Fahrzeuges fest.