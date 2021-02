Wackersdorf Zwei Glätteunfälle auf der A93 – eine Person leicht verletzt

Am Dienstag, 16. Februar, ereigneten sich auf der Autobahn A93 bei Wackersdorf zwei Glätteunfälle.

Wackersdorf. Gegen 5.02 Uhr befuhr ein 39-jähriger BMW-Fahrer die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Holledau. Zwischen den Anschlussstellen Schwandorf-Mitte und Schwandorf-Süd überholte der BMW-Fahrer einen Sattelzug und kam beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur aufgrund Glätte ins Schleudern. Er prallte mit seiner Beifahrerseite in die Schutzplanke und kam zwischen der rechten und der Standspur mit Totalschaden zum Liegen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Sattelzug kam es glücklicherweise nicht. Der Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 42.000 Euro.

Kurz darauf näherte sich ein 35-jähriger VW-Golf-Fahrer der Unfallstelle und passte seine Geschwindigkeit den vorherrschenden Verhältnissen an. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer konnte aufgrund der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem Mitsubishi auf den vor ihm fahrenden Pkw des 35-Jährigen auf. Dabei entstand lediglich Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle wurde die FFW Wackersdorf hinzugerufen.

Beide Unfallverursacher erwartet eine Anzeige, da sie ihre Geschwindigkeit den vorherrschenden Wetterverhältnissen nicht angepasst haben.