Schadenshöhe noch unklar Rohrbruch – Amberger Stadtarchiv steht unter Wasser

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Die Feuerwehr musste am Dienstagmorgen, 16. Februar, zum Stadtarchiv am Paulanerplatz in Amberg ausrücken, da es zu einem Rohrbruch im Dachgeschoss gekommen war.