Zeugenhinweise erbeten Unbekannter schlägt Scheibe einer Haustür ein – 2019 wurde die Tür schon einmal beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13. auf 14. Februar, schlug ein unbekannter Täter die Glasfüllung einer Haustür am Steinacker in Neunburg vorm Wald ein.