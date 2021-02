Fahrerin leicht verletzt Pkw prallt frontal gegen Lichtmast und dreht sich um die eigene Achse

Eine 43-Jährige aus Burgthann befuhr am Dienstag, 16. Februar, gegen 1.45 Uhr, die Fronberger Straße in Richtung Schwandorf. Unmittelbar vor dem Ortsschild geriet sie mit ihrem Hyundai auf schneeglatter Fahrbahn ins Schlingern.

Schwandorf. Der Pkw rutschte im Anschluss über die Gegenfahrbahn auf den Bürgersteig und dort frontal gegen einen Lichtmasten. Durch den Aufprall drehte sich der Kleinwagen um die eigene Achse und kam letztlich auf dem Bürgersteig zum Stehen.

Die 43-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Hyundai, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Ob ein Schaden am Lichtmasten entstanden ist, muss jedoch noch geprüft werden.