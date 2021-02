Schmuck und Unterwäsche Junges Pärchen versteckt Diebesgut im Wert von 160 Euro im Kinderwagen

Foto: Oleksandr Sonko/123rf.com

Am Montagnachmittag, 15. Februar, verständigte der Kaufhausdetektiv eines Verbrauchermarktes Am Brunnfeld in Schwandorf die Polizei. Er hatte ein Pärchen dabei beobachtet, wie sie Schmuck und Unterwäsche im Wert von über 160 Euro im mitgeführten Kinderwagen versteckten und an der Kasse nur andere Waren bezahlten, nicht jedoch die im Kinderwagen verborgenen.