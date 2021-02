Ausgesperrt Polizisten gehen „Einbrecher“ zur Hand

Mit einem Messer und Werkzeug versuchte Sonntagnacht, 14. Februar, ein 35-Jähriger eine Wohnungstür in Oberkotzau zu öffnen. Die alarmierten Polizeistreifen konnten die Sache schnell aufklären und dem „Einbrecher“ sogar noch zur Hand gehen.

Oberkotzau. Gegen 22.15 Uhr teilte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Baugenossenschaftsstraße einen Einbruch in der Wohnung neben ihr mit. Sofort begaben sich mehrere Streifen zu der Örtlichkeit. Tatsächlich trafen sie einen 35-Jährigen an, der sich mit einem Messer in der Hand an der Tür zu schaffen machte und diese auch bereits massiv beschädigt hatte. Dieser machte auch keinerlei Anstalten, zu flüchten und räumte auch sogleich ein, die Tür aufbrechen zu wollen.

Allerdings handelte es sich um seine eigene Wohnung, die er erst vor drei Tagen bezog. Er hatte sich ausgesperrt, während seine beiden Kleinkinder im Inneren schliefen. So holte er Werkzeug aus dem Keller und versuchte, die Tür aufzumachen. Nachdem dies geklärt war, half ihm ein Polizeibeamter und öffnete die Tür mit einem Spezialwerkzeug.