Unfall in Pfreimd Autofahrer übersieht Vorfahrtsberechtigte und wird bei Zusammenstoß leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 14. Februar, gegen 17.35 Uhr, ereignete sich in Pfreimd ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 53-Jähriger befuhr die Ortschaft Iffelsdorf in südliche Fahrtrichtung und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße SAD54 in Richtung Pfreimd abbiegen. Hierbei übersah er die 28-jährige Vorfahrtsberechtigte, die mit ihrem Renault die Kreisstraße SAD54 in Richtung Iffelsdorf befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.