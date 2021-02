Hinweise erbeten Unbekannter reißt Leitungen einer Solar-Anlage heraus – 10.000 Euro Schaden

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Im Frauental in Amberg wurde über das Wochenende, 13. und 14. Februar, an einer Solar-Anlage im Garten eines Grundstücks durch Herausreißen von Leitungen Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro angerichtet.