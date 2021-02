Weiden Um eine gestürzte Frau gekümmert – Polizei sucht Ersthelfer

Die Polizei Weiden in der Oberpfalz ist auf der Suche nach einem Ersthelfer. Der Mann/die Frau kümmerte sich am Sonntag, 14. Februar, in den Nachmittagsstunden um eine gestürzte Dame.