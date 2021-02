Dumm gelaufen Führerschein nach Ruhestörung „einkassiert“

Foto: Ursula Hildebrand

Dumm gelaufen! Dies trifft für einen 28-Jährigen zu, der am Samstagabend, 13. Februar, in seiner Wohnung in der Leopoldstraße in Marktredwitz so laut war, dass sich Nachbarn bei der Polizei beschwerten.