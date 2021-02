In Maxhütte-Haidhof Stichflamme löst Brand in einem Öllagerraum aus

Foto: 123rf.com

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Sonntag, 14. Februar, gegen 1.15 Uhr, zu einer Stichflamme in einem Öllagerraum eines freistehenden Einfamilienhauses in der Feldholzstraße in Maxhütte-Haidhof.