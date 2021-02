Unfall bei Neunaigen Stopp-Schild übersehen – zwei Leichtverletzte

Am Freitag, 13. Februar, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Kia die Kreisstraße SAD54 von Saltendorf in Richtung Neunaigen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er an der Kreuzung zur Kreisstraße SAD25 ein Stoppschild und einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Touran.