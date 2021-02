Urkundenfälschung Mit falschen Kennzeichen am Auto erwischt

Foto: 123rf.com

Auf dem Weg nach Parsberg zur dortigen Polizeidienststelle waren zwei 30- und 43-jährige Männer aus Halberstadt in Thüringen am Donnerstag, 11. Februar. Bei einer Kontrolle um 11.30 Uhr auf der Autobahn A9 bei Berg verriet der 30-jährige Fahrer den Beamten, dass man einen BMW abholen wolle, der sich in Polizeigewahrsam befindet.