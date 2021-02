Polizei ermittelt Einbruch in die städtische Wirtschaftsschule in Amberg – Täter hat falsches Werkzeug dabei

Foto: 123rf.com

Vermutlich im Zeitraum vom vergangenen Wochenende, 6. und 7. Februar, drang ein unbekannter Täter in die städtische Wirtschaftsschule in Amberg ein. Dafür drückte er ein Fenster im Erdgeschoss auf und befand sich sogleich in einem der Klassenzimmer.