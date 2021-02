Ampel war aus 13.500 Euro Schaden aus Unachtsamkeit – Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt

Die Ampel in Amberg war frühmorgens am Freitag, 12. Februar, um 5.45 Uhr, noch nicht in Betrieb, demnach wurde der Verkehr durch Zeichen geregelt. Missachtet hat dies ein 64-jähriger Mann aus Lauterhofen, der von der Dreifaltigkeits- in die Regensburger Straße nach rechts einbiegen wollte.