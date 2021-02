Niemand verletzt Unfall beim Überholen gebaut

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 11. Februar, fuhren gegen 14.45 Uhr, mehrere Fahrzeuge in Kolonne hinter einem Lkw auf der Bundesstraße B85 bei Richt in Schwandorf in Fahrtrichtung Amberg. Da kein Gegenverkehr in Sicht war, überholte eine 23-jährige Kümmersbruckerin mit ihrem VW Passat einen vor ihr befindlichen 1er BMW und den Lkw.