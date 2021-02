Haftbefehl vollstreckt Gesuchter Schwandorfer wird verhaftet

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein mit Haftbefehl gesuchter 39-jähriger Schwandorfer konnte am Donnerstagabend, 11. Februar, in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwandorf angetroffen und verhaftet werden.