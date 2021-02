Polizei ermittelt 24-Jähriger muss nach Autokauf Tachomanipulation feststellen

Am Mittwochnachmittag, 10. Februar, meldete sich ein 24-Jähriger aus Pfreimd bei der Polizei in Nabburg und teilte einen Betrug im Zusammenhang mit einem Fahrzeugkauf mit. Der Geschädigte kaufte über Ebay-Kleinanzeigen einen gebrauchten Audi von einem Privatanbieter.

Pfreimd/Hanau. Zusammen mit einem Bekannten fuhren sie nach Hanau, um das Geschäft abzuschließen. Hierbei übergab der Geschädigte den privaten Autoverkäufer einen kleineren fünfstelligen Betrag und erwarb den Audi A4. Zu Hause stellte der 24-Jährige Ungereimtheiten an dem Fahrzeug fest.

Wie weitere Recherchen ergaben, wurde der Tacho des Audi manipuliert, der weit mehr als die bei dem Kauf angegebenen Kilometer aufwies. Es wurde festgestellt, dass es sich auch bei dem ausgegebenen Audi-Serviceheft um eine Totalfälschung handelte und der Kaufvertrag mit falschen Personalien ausgefüllt wurde.

Nach einer derzeitigen Bewertung dürfte das Fahrzeug nur die Hälfte, also einen mittleren vierstelligen Betrag, wert sein. Die Polizei in Nabburg führt in diesem Zusammenhang Ermittlungen wegen des Verdachts eines Betruges und der Urkundenfälschung.