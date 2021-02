Pkw bleibt auf Dach liegen 19-Jähriger bei Glätteunfall in Nabburg leicht verletzt

Am Mittwoch, 10. Februar, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Hyundai i30 die Kreisstraße SAD37 von Nabburg in Richtung Altfalter. Hierbei brach ihm das Fahrzeug in einer dortigen Rechtskurve aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse aus und geriet in den Straßengraben der Gegenfahrbahn.