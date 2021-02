Die Polizei ermittelt Online-Betrug in letzter Sekunde verhindert

Am Dienstagabend, 9. Februar, erstattete ein junger Mann Anzeige bei der Polizeiinspektion Waldsassen, da er Opfer eines Onlinebetruges auf Ebay-Kleinanzeigen wurde.

Waldsassen. So veräußerte der Geschädigte Ware auf der beliebten Onlineverkaufsplattform an eine bislang Unbekannte. Den vereinbarten Kaufpreis erhielt der Geschädigte allerdings nicht – wie zu erwarten – von der eigentlichen Käuferin sondern von einer dritten Person. Diese hatte ihrerseits wiederum Ware von der unbekannten Täterin bestellt und den Kaufpreis hierfür, entsprechend der Anweisung der mutmaßlichen Betrügerin, an den Geschädigten per PayPal überwiesen. Nach Erhalt des Geldes schickte der Geschädigte die bestellte Ware nach Anweisung der Täterin an eine Packstation. Dank der umgehend eingeleiteten Sofortmaßnahmen konnte jedoch die Auslieferung des Pakets an die mutmaßliche Betrügerin rechtzeitig gestoppt werden.