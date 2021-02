13.000 Euro Schaden Glatte Fahrbahn – Pkw rutscht in die Vorfahrtsstraße

Am frühen Mittwochabend, 10. Februar, befuhr eine 38-Jährige aus Schwandorf verbotswidrig mit ihrem Opel Astra in Wackersdorf die Verbindungsstraße vom Gewerbegebiet Am Brunnfeld kommend in Richtung Imstetten. An der Einmündung in die Imstettener Straße konnte die 38-Jährige aufgrund der glatten Fahrbahn nicht rechtzeitig anhalten und rutschte in die bevorrechtigte Straße.