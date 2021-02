Bei minus zehn Grad Vor Corona-Kontrolle geflüchtet und in schneebedeckten Hecken versteckt

Am Donnerstag, 11. Februar, um kurz vor 2 Uhr, stellte eine Streife der PI Schwandorf zwei Personen im Bereich des Pfleghofes in Schwandorf fest. Als die beiden Personen das Streifenfahrzeug erkannten, versuchten sie sich zunächst unmittelbar zu verstecken und flüchteten schließlich mit je einem Fahrrad bepackt zu Fuß über die Treppe beim Rathaus in Richtung Böhmische Torgasse.