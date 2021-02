Am Mittwoch, 10. Februar, gegen 16.20 Uhr, kam es in Nittenau auf der Kreisstraße SAD1 zwischen Kaspeltshub und der Abzweigung Holfing zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nittenau. Eine 25-jährige Ford-Fahrerin, die in Richtung Bruck in der Oberpfalz unterwegs war, kam aufgrund Straßenglätte alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Graben.

Die Feuerwehr musste die Frau mittels Spezialwerkzeug aus ihrem Fahrzeug befreien. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Frau kam aufgrund eines Taubheitsgefühls in den Beinen in ein Krankenhaus.