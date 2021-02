Außer Rand und Band Junger Hofer dreht völlig durch und wirft elektronisches Gerät auf einen Anwohner

Ein 22-jähriger Hofer geriet am Dienstagnachmittag, 9. Februar, völlig außer Rand und Band. Dabei verletzte er einen Anwohner und beschädigte ein Fahrzeug.

Hof. Um 17.15 Uhr warf der 22-Jährige ein danach nicht mehr identifizierbares elektronisches Gerät neben einem 23-jährigen Anwohner in der Ottostraße in Hof auf den Boden. Im Verlauf des anschließenden Streitgesprächs nahm er dann das Kabel des Gerätes und schlug dem Älteren damit gegen die Brust. Daraufhin packte der Geschlagene seinen Kontrahenten am Kragen und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Dem nicht genug, schlug der 22-Jährige mit dem technischen Gerät auch noch auf die Motorhaube eines geparkten Autos und richtete damit Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an.

Erst als der 23-Jährige eine Schneeschaufel in die Hand nahm, flüchtete der Jüngere. Nachdem ihn die verständigten Streifenbesatzungen schnell fanden, zeigte er sich auch gegenüber den Ordnungshütern unkooperativ und schrie laut herum. Als er sich dazu hinreißen ließ, sein Geschlechtsteil vor den Polizisten und Polizistinnen zu entblößen, hatte er sich endgültig für eine Übernachtung in der Arrestzelle qualifiziert. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Der Mann muss sich nun wegen einer Vielzahl an Delikten verantworten.