Die Polizei ermittelt Angebliche Hotel-Erbin ergaunert sich fast 8.000 Euro

Mit einer angeblichen Hotel-Erbin stand ein Schwandorfer seit etwa einem halben Jahr über soziale Netzwerke in intensivem Kontakt.

Amberg. Die charmante Person, die sich als 44-jährige Französin ausgab, überzeugte den 56-Jährigen, knapp 8.000 Euro für Renovierungsarbeiten an dem ihm auf Fotos vorgestellten Objekt zu investieren. So kam es zu mehrfachen Überweisungen. Nachdem dem Mann klar geworden war, dass ihm dabei nur das Geld aus der Tasche gezogen wurde, zeigte er den Betrug an.