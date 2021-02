Niemand verletzt Abbiegeunfall in Schwarzenfeld – 9.000 Euro Schaden

Am Dienstag, 9. Februar, um 18.10 Uhr, wollte die 37-jährige Fahrerin eines Mercedes in Schwarzenfeld von der Straße „Am Gleis“ nach links in den EDEKA-Parkplatz einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW Golf , der von einem 46-jährigen Mann gesteuert wurde.