Zum Glück keine Verletzten Vorfahrt missachtet – 10.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 61-Jähriger aus Regensburg wollte am Dienstagmittag, 9. Februar, von der Klardorfer Straße im Schwandorfer Stadtteil Klardorf kommend mit seiner Sattelzugmaschine die Kreuzung zur Kreisstraße SAD2 überqueren, um auf die A93 in Fahrtrichtung Regensburg aufzufahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Steinberg am See kommenden BMW.