Corona-Verstöße Getankt, Zigaretten gekauft, im Auto vergnügt – alles keine triftigen Gründe

Bei den seit Wochen andauernden verstärkten Kontrollen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens stellten die Polizeibeamten der PI Waldsassen in den letzten Tagen erneut mehrere Verstöße gegen die geltenden Corona-Vorschriften fest. Unterstützung für die schwerpunktmäßigen Kontrollen erhielten sie dabei wie bereits in den vergangenen Wochen von den Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Waldsassen. In mehreren Fällen ertappten die Polizisten Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Tanken beziehungsweise zum Zigaretten kaufen nach Tschechien fuhren und anschließend wieder nach Deutschland einreisten. Die örtlich zuständigen Gesundheitsämter an den jeweiligen Wohnorten der Personen wurden unverzüglich durch die Polizei informiert.

Sieben Personen konnten den Beamten nach der unmittelbaren Einreise aus der Tschechischen Republik keinen gültigen Corona-Test vorzeigen. Insbesondere bei tschechischen Grenzpendlern wurden in mehreren Fahrzeugen Personen aus mehr als zwei Haushalten festgestellt.

Auch wegen Verstößen gegen die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr mussten die Beamten einschreiten. Sonntagnacht, 7. Februar, wurde ein 33-Jähriger aus Waldsassen gegen Mitternacht einer Kontrolle unterzogen. Einen triftigen Grund konnte er für seinen Aufenthalt im Freien nicht vorweisen.

Etwas unangenehmer dürfte die Polizeikontrolle für ein Paar aus dem Landkreis gewesen sein. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht erweckte ein geparkter Pkw an einem Waldstück im Gemeindegebiet Leonberg die Aufmerksamkeit der Polizisten. Bei der Kontrolle trafen sie auf ein Paar, das sich gerade im Wagen vergnügte. Einen wirklichen triftigen Grund für ihren Aufenthalt konnten die beiden jedoch ebenfalls nicht vorweisen.

Die festgestellten Verstöße gegen die jeweiligen Corona-Vorschriften wurden konsequent geahndet und zur Anzeige gebracht. Den betreffenden Personen droht neben möglichen Quarantänemaßnahmen seitens der Gesundheitsbehörden auch ein empfindliches Bußgeld.