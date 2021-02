Polizei warnt Playstation bezahlt und Ware nicht erhalten

Eine 23-jährige Frau aus Wernberg erwarb auf der Plattform Ebay-Kleinanzeigen eine gebrauchte Playstation 4 mit Zubehör für 185 Euro. Nach Überweisung des Geldes wurde die Ware jedoch nie geliefert und der Kontakt zum Verkäufer brach ab.

Wernberg-Köblitz. Das Geld war auf ein ausländisches Konto überwiesen worden, was die Geschädigte jedoch nicht bemerkt hatte. Da es sich bei derartigen Betrügereien um ein bundesweites Phänomen handelt, weist die Polizei abermals darauf hin, derartige Geschäfte genauestens zu prüfen.

Zumal wenn der Kaufpreis auf ein ausländisches Konto überwiesen werden soll, was man sofort an den beiden ersten Buchstaben der IBAN erkennen kann, sollte von so einem Geschäft Abstand genommen werden.

Auch das Zuschicken von Ausweispapieren als Bild per WhatsApp oder anderen Diensten ist kein eindeutiges Sicherheitsmerkmal für einen seriösen Verkäufer. Oftmals sind Verkäufer und Ausweisinhaber nicht die gleiche Person und die Bilder wurden aus dem Internet kopiert oder illegal erworben. Das Geld ist oftmals unwiederbringlich weg und ein vermeintliches Schnäppchen erweist sich als finanzieller Flop.