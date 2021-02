Einweisung in Fachklinik Verwirrte 20-Jährige begeht mehrere Straftaten

Eine 20-jährige Frau aus Leipzig hatte am Montagnachmittag, 8. Februar, im Stadtgebiet von Münchberg eine Psychose und fiel an mehreren Orten durch ihr Verhalten auf.

Münchberg. So wollte die Frau in der Austraße ohne eine FFP 2-Maske den dortigen Baumarkt betreten. Da ihr der Zutritt verwehrt wurde, schlug sie einer Mitarbeiterin eine angetrunkene PET-Flasche auf den Kopf. Durch den Schlag auf den Kopf verspürte die Mitarbeiterin leichte Schmerzen.

In einem Verbrauchermarkt in der Helmbrechtser Straße entwendete sie einen Schraubendreher, ein Cuttermesser sowie ein Schnitzmesser im Wert von circa 20 Euro.

Letztendlich konnte die Frau in der Stammbacher Straße vorläufig festgenommen werden. Es wurde noch ermittelt, dass die Frau in der Luitpoldstraße den Innenraum eines unversperrten Pkw beschädigte und persönliche Gegenstände des Fahrzeughalters entwendete. Der Schaden an dem Pkw beträgt circa 500 Euro.

Die junge Frau wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und verschiedener Diebstahlsdelikte zur Anzeige gebracht. Da sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.