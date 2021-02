Dreieck Bayerisches Vogtland Sattelzug blockiert Autobahn über mehrere Stunden

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstagmorgen, 9. Februar, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 57-Jähriger aus Sachsen mit seinem Sattelzug die Autobahn A9 in Richtung Norden. Er wollte am Autobahndreieck bei Selbitz auf die A72 in Richtung Chemnitz abbiegen.