Auf der A6 „Hehler-Ware“ sichergestellt und zwei Anzeigen wegen illegalen Aufenthalts erstellt

Foto: VPI Weiden

Am Sonntag, 7. Februar, gingen den zivilen Fahndern der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz auf der Autobahn A6 bei Wernberg in Richtung Tschechien ein „Hehler“ und zwei „illegal Aufhältige“ ins Netz.