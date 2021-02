Weiterfahrt unterbunden Autofahrer sitzt unter Drogeneinfluss am Steuer

Foto: 123rf.com

Am Sonntagnachmittag, 7. Februar, wurde der Fahrer eines VW Golfs mit polnischer Zulassung in der Keplerstraße in Wernberg-Köblitz einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 49-Jährigen stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest.