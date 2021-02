Unfall in Weiden Ein Wildunfall der etwas anderen Art – Biber tot, 2.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

„Der Europäische Biber, auch Eurasischer Biber genannt, ist ein semiaquatisches Säugetier, das heißt sein Lebensraum sind fließende und stehende Gewässer und deren Uferbereiche. An Land bewegt er sich aufgrund seines plumpen Körperbaus nur langsam. Sein Körperbau ist dem Leben im und am Wasser ausgezeichnet angepasst“, so schreibt Wikipedia – dieser plumpe Körperbau, gepaart mit der langsamen Fortbewegung sollte einem Weidener Biber am Sonntagabend, 7. Februar, zum Verhängnis werden.