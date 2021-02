Diebstahl und Sachbeschädigung Alter Bekannter bricht in Wohnwagen ein, verzehrt Lebensmittel und verunreinigt ihn mit Fäkalien

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 6. Februar, gegen 11.30 Uhr, bemerkte ein Zeuge beim Flugplatz Charlottenhof in Wackersdorf eine männliche Person, die an abgestellten Wohnwägen hantierte. Als die Person den Zeugen bemerkte, flüchtete sie in den angrenzenden Wald.