Auf der B15 bei Hof Abgehauen – Reifenspuren im Schnee verraten Unfallfahrer

Ein stark beschädigtes Fahrzeug fiel einer Streifenbesatzung am Sonntagabend auf einem Parkplatz an der Bundesstraße B15 am Ortsrand von Hof auf. Reifenspuren im Schnee führten zum Verursacher des Schadens.

Hof. Gegen 22.30 Uhr entdeckten Polizisten den VW, der am Parkplatz direkt an der Leitplanke stand. Der Wagen war im hinteren Bereich eingedrückt und die Heckscheibe gesprungen. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer hatte den Golf gerammt und bis an die Leitplanke geschoben. Im frisch gefallenen Schnee zeichneten sich Reifenspuren ab, die von der Unfallstelle wegführten und zu einem größeren Fahrzeug gehören mussten. Mit diesen Erkenntnissen machten sich die Polizeistreifen auf die Suche und spürten schließlich im Bereich der Ernst-Reuter-Straße/Wölbattendorfer Weg einen unfallbeschädigten Lastwagen auf. Die festgestellten Schäden stimmten mit denen am Golf überein und so bestand kein Zweifel, dass es sich um das unfallverursachende Fahrzeug handelte. Zudem konnten die Beamten anhand der ausgelesenen Lenkzeiten eine Pause des Fahrers am Unfallort nachvollziehen. Der 58-Jährige wollte zu den genauen Umständen des Unfalles keine Angaben machen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.