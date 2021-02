Am Samstagabend, 6. Februar, wurde der Polizeiinspektion Weiden eine Streitigkeit mitgeteilt. Drei nigerianische Asylbewerber, im Alter zwischen 24 und 26 Jahren, gerieten im „Camp-Pitman“ in Streit.

Weiden. Weil einer der drei Männer genüsslich eine Zigarette rauchte, störten sich die anderen an dem stinkenden Qualm und es entwickelte sich eine Handgreiflichkeit. Diese war so heftig, dass der 26-Jährige den 25-Jährigen in den linken Ringfinger biss.

Die drei Männer wurden getrennt und der Streit somit beendet. Gegen den 26-jährigen Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt.