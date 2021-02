Schirmitz Nachbarschaftsstreit endet im Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung

Am Samstagabend, 6. Februar, gegen 18 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Weiden mitgeteilt, dass eine männliche Person im Hofbereich eines Mehrfamilienhauses in Schirmitz wild umherschreien und auch Anwohner anpöbeln soll.

Schirmitz. Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich, dass ein 32-jähriger Bewohner in der Hofeinfahrt einen inhaltlich belanglosen verbalen Streit mit anderen Nachbarn hatte. Ursächlich für den „Tobsuchtsanfall“ des 32-Jährigen dürfte vermutlich auch die erhebliche Alkoholisierung gewesen sein. Ein Alkoholtest lag deutlich über zwei Promille.

Nachdem sich der Mann vor Ort nicht beruhigen ließ und dieser auch Schläge gegen seine Nachbarn androhte, musste der 32-jährige Aggressor in Polizeigewahrsam genommen um eine weitere Eskalation, geschweige denn eine mögliche Schlägerei, abzuwenden. Dies gefiel dem alkoholisierten Mann jedoch nicht, weshalb er sich gegen die Gewahrsamnahme mit all seiner körperlichen Kraft wehrte und zudem auch die Polizeibeamten beleidigte. Nur unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen konnte letztendlich der 32-jährige Streithahn in Polizeigewahrsam genommen und die Ruhe vor Ort wieder hergestellt werden.

Der 32-jährige Familienvater muss sich nun unter anderem wegen Widerstands und Beleidigung gegenüber Polizeibeamte verantworten.