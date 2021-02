Burglengenfeld Erneute Diebstähle aus unversperrten Pkw

Foto: 123rf.com

Unbekannte Täter nutzten erneut die Gelegenheit, um in Burglengenfeld in der Pfälzer Straße am frühen Samstagabend, 6. Februar, zwei unversperrte Pkw zu durchsuchen und Gegenstände zu entwenden.