Anzeige erstattet Ausgangssperre – Zigarettenkauf ist kein triftiger Grund

Am Freitag, 5. Februar, um 22.43 Uhr, wurde ein 26-Jähriger in der Wackersdorfer Straße in Schwandorf trotz bestehender Ausgangssperre im Rahmen der Corona-Pandemie und damit verbundenen Verordnungen angetroffen. Als triftigen Grund für das Verlassen seiner Wohnung gab der Mann den Kauf von Zigaretten an.