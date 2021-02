Keyless-System Trio wollte Passat in Neunburg klauen

Foto: Olivier Le Moal/123rf.com

Am frühen Freitagmorgen, 5. Februar, bemerkte ein 22-Jähriger drei Männer in der Neukirchener Straße in Neunburg vorm Wald, die sich um seinen Volkswagen Passat bewegten. Diese versuchten auch, die Türen zu öffnen, was jedoch nicht gelang.