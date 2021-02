Die Polizei ermittelt Wildwest auf der Staatsstraße – überholt, gerammt, ausgebremst

Am Samstagvormittag, 6. Februar, fuhren ein 55-Jähriger mit seinem Nissan und ein 53-Jähriger mit seinem Audi auf der Staatsstraße von Helmbrechts in Richtung Münchberg. Auf Höhe der Firma Raumedic wollte der Audi-Fahrer den vor ihm fahrenden Nissan überholen.

Münchberg. Dies gefiel offensichtlich dem 55-Jährigen nicht, denn er versuchte, den Audi nach links von der Fahrbahn abzudrängen. An der Autobahnauffahrt überholte dann der Nissan-Fahrer seinen Kontrahenten wieder. Hierbei rammte er den Audi – vermutlich mit voller Absicht – zwei bis dreimal in die Fahrerseite. Anschließend scherte er vor dem Audi ein und zwang diesen bis zum Stillstand abzubremsen.

Bei dieser wilden Aktion entstand ein Schaden am Nissan in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Sachschaden am Audi wird auf 6.000 Euro geschätzt. Ob der 55-Jährige aufgrund seiner Fahrweise auch seinen Führerschein abgeben muss, wird der Staatsanwalt entscheiden.