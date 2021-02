Einsatz Personenkontrolle in Amberg – gefälschten Führerschein sichergestellt

Im Rahmen einer Kontrolle wurde ein 30-jähriger Amberger zur Personalienfeststellung angehalten.

Amberg. Hierbei konnte in dessen Geldbeutel ein griechischer Führerschein festgestellt werden, der nach genauerer Überprüfung Unregelmäßigkeiten aufwies und sich letztlich als Totalfälschung herausstellte. Zudem gab er an, dass er trotz der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis mit seinem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte.